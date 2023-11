Elvana + 1ère Partie LA MAROQUINERIE, 26 mai 2024, PARIS.

Elvana + 1ère Partie LA MAROQUINERIE. Un spectacle à la date du 2024-05-26 à 20:00 (2024-05-26 au ). Tarif : 26.4 à 26.4 euros.

2 L-R- 20-012358 / 3 L-R-20-012359 Base présente ELVANA – LE MEILLEUR HOMMAGE AU MONDE À NIRVANA AVEC ELVIS ! Depuis les entrailles de Disgraceland, les icônes du Rock & Roll de l’au-delà ressuscitent d’entre les morts ! Le Rock & Roll rencontre le Grunge alors qu’Elvis prend la tête de Nirvana et donne au groupe le leader qui lui manquait depuis 1994. Elvana déchire le catalogue de Nirvana tout en y ajoutant des sections grunge des meilleurs moments du roi du rock & roll. Ça sent le cheeseburgers et le teen spirit, daddy-o !

LA MAROQUINERIE PARIS 23, RUE BOYER Paris

