The Paper Kites LA MAROQUINERIE, 3 mai 2024, PARIS.

The Paper Kites LA MAROQUINERIE. Un spectacle à la date du 2024-05-03 à 20:00 (2024-05-03 au ). Tarif : 25.3 à 25.3 euros.

AEG PRESENTS FRANCE (L-R-21-2451/L-R-21-2452) présente ce concert The Paper Kites, quintet indie folk de Melbourne, ont conquis des dizaines de milliers de fans dans le monde entier avec leur écriture sincère, patiente et discrète. Avec des EP comme “Young North” et “Woodland”, ce dernier qui a donné naissance au single d’or « Bloom, ils cumulent plus de 400 millions de streams sur Spotify et continuent de conquérir de nouveaux fans partout où ils vont. En juillet 2022, le groupe a effectué une résidence d’un mois dans un bar de la petite ville australienne de Campbells Creek, avec une une série de concerts gratuits surprises. De cette expérience est né leur nouvel album “At The Roadhouse” : “L’atmosphère était immersive et électrique, les chansons et le storytelling chargées en émotion. Les soirées devinrent une sorte de communion, puissante et significative entre quatre murs – et ceux qui se trouvaient à The Roadhouse se rendirent compte qu’ils étaient face sur un moment qui restera ancré. » Après une date complète à Paris en 2023, The Paper Kites seront de retour à La Maroquinerie le 3 mai 2024 pour partager l’expérience At The Roadhouse. The Paper Kites The Paper Kites

LA MAROQUINERIE PARIS 23, RUE BOYER Paris

25.3

EUR25.3.

