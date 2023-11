Météo Mirage LA MAROQUINERIE, 4 avril 2024, PARIS.

Météo Mirage LA MAROQUINERIE. Un spectacle à la date du 2024-04-04 à 20:00 (2024-04-04 au ). Tarif : 19.0 à 19.0 euros.

L Productions (L-R-22-3285) présente : ce concert. Météo Mirage produit des chansons aux textes ciselés et aux sonorités naviguant entre french touch, pop et chanson française. Avec leur second EP « Libre » sorti au printemps 2023, le groupe multiplie les live et performe toujours avec une énergie débordante et fédératrice. Après avoir rempli 2 Pop-Up du Label, une Boule Noire, un Hasard Ludique et un Point Ephémère en 2023, Météo Mirage a fait la première partie de M au Zénith de Nantes puis de Rennes en avril dernier. Le 22 juin prochain, ils feront la première partie de Louise Attaque au Bikini à Toulouse, une date d’ores et déjà sold out. Le groupe poursuit son ascension et sera à la Maroquinerie le 4 avril 2024 pour un concert exceptionnel.

LA MAROQUINERIE PARIS 23, RUE BOYER Paris

19.0

EUR19.0.

