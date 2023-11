Mad Foxes + 1ère Partie LA MAROQUINERIE, 26 mars 2024, PARIS.

MAD FOXES + 1ère Partie ApreÌs l’explosif Ashamed, le post-punk flamboyant de Mad Foxes revient aÌ travers leur troisieÌme album, Inner Battles. Quand des amoureux de Shame, Fontaines D.C et Metz cherchent aÌ deìvelopper de nouvelles sonoriteìs, il en deìcoule un album surprenant et complet. Le groupe provoque la rencontre entre Noise et Pop, osant le mariage du punk et du kitsch des anneìes 80, comme si Elton John allait boire un cafeì avec Joe Talbot. Inner Battles est le fruit d’un processus creìatif profondeìment introspectif. Le groupe questionne nombre de sentiments qui alimentent leur quotidien, leurs relations, eìvoquant la santeì mentale dans ce qu’elle a d’intime et d’universelle. Mad Foxes laisse alors place au besoin visceìral de partager ses sentiments profonds et chaotiques, tout en cherchant des moyens de s’en extraire, se deìfaire de cette lutte inteìrieure pour laisser irradier l’espoir et la lumieÌre. L’album a eìteì enregistreì par Christophe Hogommat entre janvier et mars 2023 preÌs de Nantes. Christophe et le groupe ayant deìjaÌ travailleì ensemble sur les deux premiers albums, leur amitieì et compliciteì de longue date a permis d’instaurer des conditions d’enregistrement ideìales, afin de tisser le plus honne?tement possible le fil narratif de l’album. Le mix de l’album a eìteì confieì aÌ Joris Sai?dani, batteur de Birds in Row et Fragments, ingeìnieur du son ayant travailleì avec BOPS, Simone d’Opale et Middle Child entre autres. Son œil neuf sur l’enregistrement, son sens musical aigu et son oreille aviseìe ont contribueì aÌ donner aÌ l’album Inner Battles un tournant radical, fideÌle aÌ l’envie du groupe et de Joris de fusionner pop et noise eìmanant des nouveaux morceaux. Le master a lui eìteì confieì aÌ Thibault Chaumont, fin technicien du son ayant travailleì pour Igorrr, Lana Del Rey ou encore It It Anita, qui a su apposer avec brio la touche finale indispensable aÌ ce disque. MAD FOXES MAD FOXES

LA MAROQUINERIE PARIS 23, RUE BOYER Paris

