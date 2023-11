Lysistrata LA MAROQUINERIE, 22 mars 2024, PARIS.

Lysistrata LA MAROQUINERIE. Un spectacle à la date du 2024-03-22 à 19:30 (2024-03-22 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

LYSISTRATA Lysistrata est un groupe pressé.Issus de milieux musicaux radicaux, Ben Amos Cooper (batterie, chant), Theo Guéneau (guitare) et Max Roy (basse) ont déjà érigé leur bâtisse à une hauteur vertigineuse. Adeptes d’une musique dont l’héritage évident des 90’s n’est plus à prouver, le trio transcende les étiquettes habituelles du post-hardcore et du noise-rock avec une spontanéité propre à leur jeunesse.Il y a chez Lysistrata un indéniable don pour créer, assembler et fédérer.Après deux albums et et des tournées à n’en plus savoir où habiter, le trio revient de nouveau sur le devant de la scène avec un changement de paradigme courageux : Asymétrie, dissonance, murs du son, labyrinthes noise et émotion frontale. C’est marqués que vous ressortirez de leurs griffes innocentes; marqués et heureux.Informations pratiques :Aucun vestiaire sur placePar notification préfectorale et dans l’attente de la réalisation de travaux d’accessibilité, la salle n’est pas accessible aux UFR (Utilisateurs de Fauteuils Roulants) Lysistrata Lysistrata

Votre billet est ici

LA MAROQUINERIE PARIS 23, RUE BOYER Paris

20.0

EUR20.0.

Votre billet est ici