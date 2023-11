Dead Poet Society LA MAROQUINERIE, 11 mars 2024, PARIS.

Dead Poet Society LA MAROQUINERIE. Un spectacle à la date du 2024-03-11 à 20:00 (2024-03-11 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

AEG PRESENTS FRANCE (L-R-21-2451/L-R-21-2452) présente ce concert. DEAD POET SOCIETYFormé en 2013, Dead Poet Society n’hésite pas à défier et redéfinir le genre avec un rock alternatif et post-grunge des plus effrénés et accrocheurs. Cela n’empêchant pas la création de sublimes balades marquées par les envolées et voix fascinante du chanteur Jack Underkofler. Tout en faisant écho à des groupes tels que Royal Blood, Nothing But Thieves, Queens of the Stone Age ou encore Highly Suspect, Dead Poet Society surprendra toujours autant à chaque écoute.2021 aura été l’année de consécration pour le quatuor américain : un premier album auto produit « ! » (« The Exclamation Album ») et une tournée avec Badflower qui les aura propulsé au-devant la scène. Aujourd’hui, Dead Poet Society est toujours aussi à même à en découdre et lance sa nouvelle ère avec le frénétique nouveau single “Running in Circles”.The Fission Tour de Dead Poet Society fera un arrêt à La Maroquinerie le 11 mars 2024 pour marquer une fois de plus la France de leur performances survoltées. Dead Poet Society Dead Poet Society

Votre billet est ici

LA MAROQUINERIE PARIS 23, RUE BOYER Paris

24.2

EUR24.2.

