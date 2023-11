Cindy Pooch LA MAROQUINERIE, 6 mars 2024, PARIS.

Cindy Pooch LA MAROQUINERIE. Un spectacle à la date du 2024-03-06 à 19:30 (2024-03-06 au ). Tarif : 19.0 à 19.0 euros.

LA MAROQUINERIE (1) L-R-21- 6900 présente ce concert. InFiné présente : CINDY POOCH Cindy Pooch, dernière signature du label Infiné, propose une chanson expérimentale. Dans une esthétique expressionniste et minimaliste, nourrie de chants polyphoniques, l’artiste franco-camerounaise propose des chansons portées par sa voix, qui oscillent entre intensité émotionnelle et légèreté mélodique. Empreints d’une rare poésie, les textes de Cindy Pooch abordent des thématiques fortes, porteuses de doutes et de questionnements autant que de certitudes musicales. Aucun vestiaire sur place Par notification préfectorale et dans l’attente de la réalisation de travaux d’accessibilité, la salle n’est pas accessible aux UFR (Utilisateurs de Fauteuils Roulants)Accès personnes à mobilité réduite : 01 40 33 35 05 Cindy Pooch Cindy Pooch

Votre billet est ici

LA MAROQUINERIE PARIS 23, RUE BOYER Paris

19.0

EUR19.0.

