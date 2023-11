The Inspector Cluzo – Electric Show LA MAROQUINERIE, 2 mars 2024, PARIS.

TER A TERRE & La Maroquinerie (1) L-R-21- 6900 présente 1ere partie : Prof. MARC DUFUMIER ce concert. THE INSPECTOR CLUZOUNPLUGGED SHOW1ere partie : Prof. MARC DUFUMIER Après une Cigale Sold Out en 2019 pour l’album « We the People of the Soil », The Inspector Cluzo, qui sont toujours leur propres producteurs, tenaient à organiser quelque chose de spécial pour la date parisienne de leur 9ème LP « Horizon ».Un évènement abordable et simple pour le public, dans une salle qu’ils affectionnent particulièrement et qui se prête parfaitement à leur blues rock organique joué 100% live. Ils investiront donc la Maroquinerie pendant une semaine pour 3 concerts électriques et 1 concert unplugged.En 1ère partie de ces 4 soirs, l’un des pionniers de l’Agro-Ecologie mondiale, le Professeur Marc Dufumier. Pour une sensibilisation au public sur cette technique agricole et environnementale qu’ils appliquent et défendent ardemment dans leur ferme depuis de nombreuses années désormais. Aucun vestiaire sur place Par notification préfectorale et dans l’attente de la réalisation de travaux d’accessibilité, la salle n’est pas accessible aux UFR (Utilisateurs de Fauteuils Roulants) The Inspector Cluzo The Inspector Cluzo

LA MAROQUINERIE PARIS 23, RUE BOYER Paris

