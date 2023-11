Normandie LA MAROQUINERIE, 10 février 2024, PARIS.

Normandie LA MAROQUINERIE. Un spectacle à la date du 2024-02-10 à 19:30 (2024-02-10 au ). Tarif : 29.0 à 29.0 euros.

Veryshow Productions (L-R-20-9379/L-R-20-0663) présente ce concert Situé dans un futur pas trop lointain et, surtout, pas du tout irréaliste, le quatrième album de Normandie, « Dopamine », pose deux questions troublantes : et si nous poussions nos cerveaux et nos corps bien au-delà de leurs limites ? Et si c’était déjà le cas ? Sur cet album, qui fait suite à « Dark & Beautiful Secrets » sorti en 2021, Philip, Håkan et Anton s’attaquent de front à la surstimulation de la vie moderne et répondent à de lourdes questions par des chansons encore plus imposantes qu’auparavant, et se présentent comme un exemple dévastateur de tout ce qu’un groupe de rock moderne devrait être. Retrouvez Normandie le 10 février 2024 à la Maroquinerie (Paris) ! Normandie Normandie

Votre billet est ici

LA MAROQUINERIE PARIS 23, RUE BOYER Paris

29.0

EUR29.0.

Votre billet est ici