Shake Shake Go LA MAROQUINERIE Catégorie d’Évènement: Paris Shake Shake Go LA MAROQUINERIE, 6 février 2024, PARIS. Shake Shake Go LA MAROQUINERIE. Un spectacle à la date du 2024-02-06 à 20:00 (2024-01-18 au ). Tarif : 28.5 à 28.5 euros. A GAUCHE DE LA LUNE (2-L-R-20-4185 / 3-L-R-20-4186) en accord avec FAR PROD, présente ce concert SHAKE SHAKE GO Shake Shake Go Votre billet est ici LA MAROQUINERIE PARIS 23, RUE BOYER Paris 28.5

EUR28.5. Votre billet est ici Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu LA MAROQUINERIE Adresse 23, RUE BOYER Ville PARIS Departement Paris Lieu Ville LA MAROQUINERIE latitude longitude 48.86843593282905;2.3920799712392555

LA MAROQUINERIE PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/