Ghost Woman + 1ère Partie LA MAROQUINERIE, 30 janvier 2024, PARIS.

Ghost Woman + 1ère Partie LA MAROQUINERIE. Un spectacle à la date du 2024-01-30 à 19:30

Radical Production (lic.2-L-R-20-12573 / 3-L-R-20-12574) présente : ce concert. GHOST WOMAN+ 1ère Partie Bien que « Hindsight Is 50/50 » (à paraître le 24 novembre) soit le troisième album de Ghost Woman en 18 mois, le compositeur et multi-instrumentiste Evan Uschenko estime qu’il s’agit du premier album qui « capture enfin la vraie nature du groupe ». Certes, il y a une confiance et une assurance qui semblent s’appuyer sur le premier album éponyme de 2022 et son successeur ‘Anne, If’, dont la sortie remonte seulement à janvier 2023. Néanmoins, Uschenko déclare que « les deux premiers albums n’ont jamais été conçus pour être des albums » et qu’enfin « avec l’arrivée d’Ille van Dessel en tant que co-compositrice/batteuse, le projet donne le sentiment d’avoir une direction ». Avec ce disque, il y a une sensation plus sombre et plus dense que dans les sorties précédentes. Le son et la vibration de cet album sont plus proches de ce que le projet était censé être lorsqu’il a commencé en 2016, réalisant enfin la vision créative de Ghost Woman. L’immersion dans l’album est immédiate, avec le riff constant de ‘Bonehead’ qui plante le décor de ce qui va suivre. Le morceau suivant est le garage-surf vibrant et plein d’écho d' » Alright Alright « . La première phrase » take a little walk with me… » a une teinte sinistre et gothique qui ne dépareillerait pas dans Murder Ballads ou Peaky Blinders. Sur le plan sonore, l’album se maintient dans un monde analogique et chaleureux, mais avec peu de mélodies vocales dirigeant les morceaux. Il s’agit d’une décision consciente, Uschenko affirmant qu' »il n’y a jamais de concept lorsqu’il s’agit de créer quelque chose, et aucune intention derrière ce que nous créons, si ce n’est de faire du bruit et de terminer un album ». » Yoko » s’anime d’éclats de guitares stridentes et d’une rupture au milieu de la chanson qui laisse supposer que la version live dépassera de loin les trois minutes et demie de sa version enregistrée. La plupart des chansons sont ainsi limitées dans leur durée, ce qui témoigne d’un sens aigu de la concentration et de l’édition. Seule « Juan » dépasse réellement les cinq minutes et apparaît comme la pièce maîtresse de l’album. Le groupe clame que « ces chansons sont faites pour être jouées en live » : une affirmation à vérifier à Paris le 30 janvier 2024 à la Maroquinerie. Ghost Woman Ghost Woman

LA MAROQUINERIE PARIS 23, RUE BOYER Paris

