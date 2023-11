Trunks & Michel Cloup LA MAROQUINERIE, 17 janvier 2024, PARIS.

Trunks & Michel Cloup LA MAROQUINERIE. Un spectacle à la date du 2024-01-17 à 19:30 (2024-01-17 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

LA MAROQUINERIE (1) L-R-21- 6900 présente ce concert. La Station Service présente : TRUNKS & MICHEL CLOUP Un magnifique co-plateau électrique et frondeur pour deux formations inventives et cathartiques concassant noise, free-rock, pop de côté et engagement poétique… Soirée qui marquera le grand retour du fascinant collectif rennais Trunks, à l’occasion de leur nouvel album We Dust, et le set viscéral de Michel Cloup, en trio pour magnifier le magma abrasif de son dernier album remarqué et remarquable : Backflip / Au dessus du chaos. TRUNKS : Créé à Rennes comme une comète éphémère pour fêter les cinq ans du Jardin Moderne, le furieux club des cinq indie est toujours là vingt ans plus tard. Au cœur de Trunks, l’amitié, le respect, l’invention, l’exigence et la sophistication, cette évidente et insatiable colonne vertébrale qui tait son nom par simple pudeur. La musique tellurique du collectif s’invente sur les ailes déployées de la sensibilité à fleur de peau de Laetitia Sheriff (basse, voix), du duo de guitaristes en forme de pile électriques (l’esthète Stéphane Fromentin et l’expressionniste Florian Marzano), de la batterie-monde de Régïs Boulard et de l’inlassable et insaisissable saxophone de Daniel Paboeuf. Toujours en quête d’émotions nouvelles, de combinaisons rythmiques et harmoniques inédites, de tensions, de flux et d’intensités extrêmes, le quintet concasse noise, jazz, rock, pop et free, pour un nouvel album, We Dust, et un nouveau set live absolument explosif. MICHEL CLOUP : Agitateur en formule « duo » depuis dix ans, soit quatre albums et des centaines de concert, Michel Cloup a la ferme intention de bousculer ses habitudes et usages quand il reprend les chemins de son studio, à l’automne 2019. Deux ans plus tard, l’album « Backflip au dessus du chaos » jaillit comme une lave furieuse de rock, de hip-hop et d’électro, véritable catharsis de machines chaotiques, de guitares brutes et d’engagement poétique. En live, en power trio avec Julien Rufié (batterie, programmation) et sa voisine toulousaine Manon Labry (guitare, basse), il poursuit la réinvention de sa viscérale et fascinante aventure sonore et verbale, entre rythmes et textures électroniques, abrasifs riffs de guitare, scénographie radicale et liberté d’interprétation. Tout en cohérence sonore et en spontanéité électrique, cette nouvelle tournée réussit haut la main le pari d’un renouvellement sous haute tension électrique, qui n’a pas fini de faire vibrer nos neurones et nos corps. Aucun vestiaire sur place Par notification préfectorale et dans l’attente de la réalisation de travaux d’accessibilité, la salle n’est pas accessible aux UFR (Utilisateurs de Fauteuils Roulants)Accès personnes à mobilité réduite : 01 40 33 35 05 Trunks Trunks

Votre billet est ici

LA MAROQUINERIE PARIS 23, RUE BOYER Paris

