Go_A la Maroquinerie LA MAROQUINERIE, 9 décembre 2023, PARIS.

Go_A la Maroquinerie LA MAROQUINERIE. Un spectacle à la date du 2023-12-09 à 19:30 (2023-12-09 au ). Tarif : 29.7 à 29.7 euros.

PERSONA GRATA présente GO_A en concert à La Maroquinerie Samedi 9 décembre 2023 Par les mauvais temps qui courent, la présence de GO_A est plus qu’un symbole, une nécessité. Imaginé par le musicien Taras Shevchenko il y a dix ans, le groupe a annoncé la couleur de ses ambitions dès son nom, qui associe le verbe anglais « go » (« aller », donc) et la lettre grecque Alpha, qui au figuré symbolise l’origine de tout. Alors oui, en célébrant en grandes pompes le mariage d’une techno volubile et de la musique folklorique ukrainienne, superbement incarnée par la chanteuse Kateryna Pavlenko, GO_A célèbre un retour (vers le futur) aux sources, conjugue le passé au présent. Pour mieux, espère-t-on plus que jamais, embrasser l’avenir.

LA MAROQUINERIE PARIS 23, RUE BOYER Paris

