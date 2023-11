Ojos LA MAROQUINERIE, 30 novembre 2023, PARIS.

Après une Boule Noire complet, Ojos revient sur la scène de la Maroquineriie le 30 novembre 2023 Esthétique 90’s, rap 2022, pop intemporelle, textes en français et en espagnol, OJOS débarque comme un chien dans le jeu des quilles un peu trop bien rangées de la scène française avec une joyeuse envie de foutre le bordel comme en témoigne leur nouveau single « Peligrosa » tout juste sorti en ce milieu d’automne. Après un premier EP « Volcans » sorti en juillet 2021, qui fait la part belle aux émotions, tantôt brûlantes, tantôt douces, OJOS revient avec « Discipline ». Le deuxième EP du duo à paraître au printemps 2023, s’annonce plus insolent et combatif. Exit la prudence, place à l’irrévérence, à travers cinq histoires de revanche pure et jubila- toire. Desquelles émane, irrésistiblement, le souffle explosif de la sauvagerie. Ouverture des portes : 20h Début des concerts : 20h30

LA MAROQUINERIE PARIS 23, RUE BOYER Paris

