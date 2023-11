Seafret LA MAROQUINERIE, 25 novembre 2023, PARIS.

Seafret LA MAROQUINERIE. Un spectacle à la date du 2023-11-25 à 20:00 (2023-11-25 au ). Tarif : 26.8 à 26.8 euros.

AEG PRESENTS FRANCE (L-R-21-2451/L-R-21-2452) présente ce concert SEAFRETSeafret apaise les coeurs depuis 2014. Leur premier album acclamé “Tell Me It’s Real” regroupe les succès mondiaux et favori des fans, “Oceans” et “Atlantis”, single qui connait aujourd’hui une seconde vie au travers des réseaux sociaux. Depuis, le duo indie enchaine les concerts où chaque émotion est décuplée chez le spectateur, y compris lors de leurs tournées avec des artistes tels que Hozier, James Bay, Kodaline et Jake Bugg.L’espoir demande du courage. “Wonderland”, le troisième et nouvel album de Seafret, regroupe ces deux qualités. Jack Sedman et Harry Draper, membres du groupe et amis de longue date, ont imaginé l’album comme une histoire d’obscurité se transformant en lumière. Un sublime projet qui guide l’auditeur à travers l’histoire du groupe, allant du cœur brisé aux joies de l’amour et de la nouvelle vie. “Nous avons essayé de trouver un équilibre sur l’album, donc il y a des chansons qui parlent de chagrin et d’autres qui sont vraiment inspirantes”, souligne Draper. “Notre musique doit toujours avoir quelque chose de réel”, dit Sedman, “Les gens peuvent toujours reconnaître les sentiments réels.”Après une date complète en 2020, Seafret est de retour en concert à La Maroquinerie le samedi 25 novembre 2023 pour présenter leur nouvel album “Wonderland”. Seafret Seafret

Votre billet est ici

LA MAROQUINERIE PARIS 23, RUE BOYER Paris

26.8

EUR26.8.

Votre billet est ici