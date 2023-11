Louis Albi LA MAROQUINERIE, 14 novembre 2023, PARIS.

Louis Albi LA MAROQUINERIE. Un spectacle à la date du 2023-11-14 à 20:00 (2023-11-08 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

Mediatone (2021-003037/2021-003039) présente : LOUIS ALBI On l’a découvert en candidat à la fois intrépide et sensible dans la Star Academy. Après avoir sublimé de sa voix archangélique les chansons des autres, c’est l’heure pour LOUIS ALBI de dévoiler un premier album pop et élégant. Après la Star Ac’ où il se hisse jusqu’en finale, Louis ne rentre pas dans son village. A 21 ans, il veut croquer la vie et la ville et s’installe à Paris. Il affûte son écriture, frotte sa musique à celle des autres et multiplie les rencontres artistiques. « J’avais faim de rencontres, de nouvelles énergies. Besoin de me prouver que c’est le début d’une grande histoire ». Retrouver le public, c’est son obsession. Louis déborde de choses à dire. Ce n’est pas un hasard si le premier extrait de son premier album, Que Tu Te Mentes, est une invitation à être absolument soi. « Assume les goûts qui sont tiens / La recherche de ton parfum, ça n’appartient qu’à toi », souffle le jeune chanteur à un amour(eux) qui n’ose pas vivre pleinement une belle histoire. Basse funky, hand claps et voix feutrée, voilà un single accrocheur et qui lui ressemble trait pour trait. À la fois frais et déterminé. A l’heure où la pop n’a jamais été aussi queer, Louis Albi choisi de jouer la carte de la transparence plutôt que de l’ambiguïté.

LA MAROQUINERIE PARIS

