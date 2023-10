10° Festival des musiques électroniques et ambient de Paris La Maison verte Paris, 4 novembre 2023 19:30, Paris.

10° Festival des musiques électroniques et ambient de Paris La Maison verte Paris Samedi 4 novembre, 19h30

Le temps de la soirée du 10° Festival des musiques électroniques et ambient le temple protestant de la Maison Verte sera transformé en vaisseau spatial . Samedi 4 novembre, 19h30 1

https://www.helloasso.com/associations/l-oreille-ouverte/evenements/festival-des-musiques-electroniques-et-ambient-de-paris

La 10° édition, le festival des musiques électroniques et ambient de Paris présentera :

AFALFL qui ouvrira la soirée : ce musicien Mauritanien fait partie de la scène musicale expérimentale électronique et underground parisienne . Adepte du live coding (il code directement sa musique sur ordinateur sans passer par un logiciel à interface graphique) il utilise également des boîtes à rythme et des synthétiseurs. Sa musique souvent sous tendue par des rythmes lourds a un caractère hypnotique.

Itm 6

Zook-szum

Christian Richet est un synthétiste, vétéran de la scène électronique française : il sort son premier album “The first » en 1989 et vient de sortir son 9°opus “Life is but a dream” début 2023 . Il est influencé par Tangerine Dream, Klaus Schulze, et Pink Floyd bien sûr, mais aussi par Peter Gabriel, introduisant parfois une touche ethnique dans une musique spatiale synthétique traversée par des passages nerveux voire volcaniques, qui aime à se déployer en de longues fresques . Son style est très personnel.

Before day

Marching

Ujjaya est un poly-instrumentiste français d’origine malgache . Pilier de l’éthno-ambient en France, il clôturera la soirée avec ses gongs et ses bols chantants qu’il mélangera avec des synthétiseurs. Sa musique, rituelle, mystique, un brin hypnotique mélange les instruments ethniques, souvent rares et sacrés avec les technologies les plus modernes.

Ujjaya au 9° Festival Ambient de Paris

À la Maison verte, 127 rue Marcadet, M° Jules Joffrin (ligne 12).

20€ / TR 15€ sur place (en espèces ou chèque) ou par réservation sur Hello Asso

La Maison verte 127 rue Marcadet Quartier de Clignancourt Paris 75018