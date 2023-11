Blind Channel LA MACHINE DU MOULIN ROUGE, 8 avril 2024, PARIS.

Blind Channel LA MACHINE DU MOULIN ROUGE. Un spectacle à la date du 2024-04-08 à 19:00 (2024-04-08 au ). Tarif : 31.2 à 31.2 euros.

VERYSHOW PRODUCTIONS (L-R-20-9379/L-R-20-0663) PRESENTE : ce concert. BLIND CHANNEL Les stars finlandaises du nu-metal BLIND CHANNEL ont annoncé leur nouvel album, « Exit Emotions », qui sortira l’année prochaine chez Century Media. Le cinquième album studio du groupe fait suite à « Lifestyles of the Sick & Dangerous », sorti en 2022. Plus tôt cet été, Blind Channel a sorti son nouveau single explosif « DEADZONE ». Groupe de post-hardcore originaire de Finlande, Blind Channel été fondé en 2014. 2 ans plus tard, ils sortent leur premier album studio intitulé « Revolutions », suivi en 2017 d’une reprise du titre « Can’t Hold Us » de Macklemore & Ryan Lewis. S’en suivront 2 autres albums « Blood Brothers » (2018) et « Violent Pop » (2020). En 2021, Blind Channel se retrouvent propulsés sur la scène internationale grâce à leur titre « Dark Side », présenté lors lu concours de l’Eurovision 2021, lors duquel ils se placent à la 6ème place. Avec l’annonce du nouvel album, Blind Channel annoncent également une tournée complète pour le reste de 2023 ainsi que l’année prochaine. La tournée de 30 dates de « Exit Emotions » débutera le 21 mars à Oberhausen, en Allemagne, et se terminera cinq semaines plus tard à Tampere, en Finlande, le 27 avril. GHØSTKID rejoindra le groupe dans cette tournée pour ouvrir les concerts. Blind Channel Blind Channel

Votre billet est ici

LA MACHINE DU MOULIN ROUGE PARIS 90, Boulevard de Clichy Paris

31.2

EUR31.2.

Votre billet est ici