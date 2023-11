Roy Woods LA MACHINE DU MOULIN ROUGE, 17 février 2024, PARIS.

Roy Woods LA MACHINE DU MOULIN ROUGE. Un spectacle à la date du 2024-02-17 à 19:30 (2024-02-17 au ). Tarif : 31.2 à 31.2 euros.

AEG Presents France (L-R-21-2451/L-R-21-2452) présente ce concert ROY WOODSRoy Woods est un artiste eìclectique. Natif de Brampton, en Ontario, sa musique ne peut se reìsumer en un seul genre, en deìmontrent ses titres qui fusionnent Hip-Hop et R&B.Alors que son deuxieÌme album, “Mixed Emotions” eìtait treÌs attendu et devait sortir aÌ l’eìteì 2022, Woods en avait présenté un premier aperc?u en mai 2022 avec son single “Insecure”.Depuis qu’il a signeì avec le label OVO Sound de Drake en 2015, Roy a oscilleì du rap impertinent, en passant par de l’EDM extatique au dancehall discret – un hommage aÌ son heìritage guyanais et aÌ ses origines torontoises – pour finir avec de la pop eìtincelante.Ses talents lui ont eìgalement permis de se produire sur quelques-unes des plus grandes sceÌnes du pays, notamment lors de la tourneìe “Summer 16 Woods Unlocked” de Drake et Future.Cette volonteì de vouloir tout essayer est apparue aÌ son plus jeune a?ge alors qu’il s’inspire des plus grands : Michael Jackson, Marvin Gaye, Usher, Bone Thugs-N-Harmony et Nelly, pour n’en citer que quelques-uns.Depuis, Roy a sorti un premier EP intitulé Exis et classeì 10e au Billboard Top R&B Albums Chart, un second l’année d’après Walking at Dawn (premieÌre place au Billboard Top 200 Chart), avec notamment les singles Gwan Big Up Yourself & How I Feel et le projet Nocturnal en 2017 avec les titres phares Instinct & Love.Cette même année, il a présenté son tout premier album studio Say Less, qui a eìteì treÌs bien accueilli et qui s’est classeì aÌ la 92e place du Billboard Top 200 Chart.Tandis que sa musique a évolué vers une version plus mature et plus ouverte aÌ l’amour, Roy a dévoilé un nouvel EP intitulé Dem Times en 2020, un projet sur la nature impreìvisible de la vie, deìmontreìe par une musique sensible. Un pari gagnant puisque les titres Shot Again et Bubbly ont été streameìs plus de 10 millions de fois.Avec une approche avant-gardiste et gra?ce aÌ son style hypnotique, le Canadien compte deìsormais plus de 2 milliards de streams sur toutes les plateformes d’eìcoute et a eìgalement 1 million de followers sur Instagram.Tout c?a parce qu’il n’a pas peur de se deìpasser. Pour Roy Woods, rien n’est impossible.Venez en juger par vous-même samedi 17 février 2024 à La Machine du Moulin Rouge à Paris !Accès aux mineurs :Les mineurs de moins de 16 ans doivent être obligatoirement accompagnés de leur parent ou tuteur légal. Pour les mineurs de 16 à 18 ans, l’accès est autorisé sur présentation d’une autorisation parentale (à récupérer sur www.lamachinedumoulinrouge.com) Roy Woods Roy Woods

LA MACHINE DU MOULIN ROUGE PARIS 90, Boulevard de Clichy Paris

31.2

