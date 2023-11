Sungazer LA MACHINE DU MOULIN ROUGE, 9 novembre 2023, PARIS.

Sungazer LA MACHINE DU MOULIN ROUGE. Un spectacle à la date du 2023-11-09 à 19:00 (2023-11-09 au ). Tarif : 29.42 à 29.42 euros.

Sungazer est un duo de « future jazz » composé du bassiste et youtubeur à succès Adam Neely et du batteur Shawn Crowder. Formé à New York en juillet 2014, Sungazer surprend avec un son puissant, mêlant jazz fusion, rock progressif et EDM, amenant l’improvisation dans la musique électronique. Excitant, imprévisible, c’est un bond en avant futuriste, plaçant le duo à l’avant-garde de l’électro du 21eme siècle. Sungrazer Sungrazer

Votre billet est ici

LA MACHINE DU MOULIN ROUGE PARIS 90, Boulevard de Clichy Paris

29.42

EUR29.42.

Votre billet est ici