Flavien Berger – Tournée LA GAITE LYRIQUE Catégorie d’Évènement: Paris Flavien Berger – Tournée LA GAITE LYRIQUE, 16 mars 2024, PARIS. Flavien Berger – Tournée LA GAITE LYRIQUE. Un spectacle à la date du 2024-03-16 à 19:30 (2023-11-09 au ). Tarif : 33.0 à 33.0 euros. Deux mois après la sortie de « D’ici là », morceau en trompe-l’oeil, Flavien Berger confirme l’arrivée de son nouvel album « Dans cent ans » le 17 mars 2023. Découvrez « Les yeux, le reste », morceau d’ouverture de l’album à travers une session Colors. Flavien Berger convoque le mystère du regard et sa puissance évocatrice. Est-ce qu’un regard peut changer une vie ? Parfois il peut éclipser le monde. Flavien Berger Votre billet est ici LA GAITE LYRIQUE PARIS 3 bis, rue Papin Paris 33.0

EUR33.0. Votre billet est ici Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu LA GAITE LYRIQUE Adresse 3 bis, rue Papin Ville PARIS Departement Paris Lieu Ville LA GAITE LYRIQUE latitude longitude 48.86646488303056;2.3534293815212974

LA GAITE LYRIQUE PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/