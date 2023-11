Un Père à Aimer – La Divine Comédie, Paris LA DIVINE COMEDIE – SALLE 2, 5 décembre 2023, PARIS.

Un Père à Aimer – La Divine Comédie, Paris LA DIVINE COMEDIE – SALLE 2. Un spectacle à la date du 2023-12-05 à 19:30 (2023-11-07 au ). Tarif : 27.35 à 27.35 euros.

Ticketac (2-1005158) présente ce spectacle. UN PERE A AIMER Pendant une soirée festive, Guillaume allume son portable.Deux messages vocaux bousculent alors sa vie : son père aurait fait un AVC à Nice, son fils vientde naître à Lille. Son meilleur ami lui demande : « tu vas voir qui en premier ? »Entre rire et émotions, cette histoire est avant tout la nôtre : avoir un père, s’y confronter,s’interroger, perdre ses repères, pardonner, être père…Un seul en scène mené tambour battant à la manière d’un « road movie » avec des personnagesvifs et attachants incarnés par un comédien virtuose.Émouvant, drôle et authentique, ce spectacle donne une furieuse envie d’amour et de poésie.À découvrir d’urgence. Crédits : comédiens, auteurs, : Michaël Louchartmetteurs en scène : Mélanie SandtProduction : VERONE PRODUCTIONS Un Père à Aimer de Michaël Louchart Un Père à Aimer de Michaël Louchart

Votre billet est ici

LA DIVINE COMEDIE – SALLE 2 PARIS 2 rue Saulnier Paris

27.35

EUR27.35.

Votre billet est ici