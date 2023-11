Una Roberta a Parigi – La Divine Comédie, Paris LA DIVINE COMEDIE – SALLE 2, 18 novembre 2023, PARIS.

Una Roberta a Parigi – La Divine Comédie, Paris LA DIVINE COMEDIE – SALLE 2. Un spectacle à la date du 2023-11-18 à 18:00 (2023-11-18 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

Ticketac (2-1005158) présente ce spectacle. UNA ROBERTA A PARIGIUn incroyable voyage inter culturel avec la plus italienne des Parisiennes ! Roberta raconte son histoire d’italienne qui débarque à Paris sans parler français et qui se retrouve d’emblée confrontée aux interminables discussions à propos de la langue, de la cuisine et des coutumes.L’Italie et la France sont des pays très proches mais qui étonnamment se connaissent assez mal. Si Français et Italiens s’alliaient, ils seraient les rois de la mode, de la cuisine, de l’art de vivre… bref les rois du monde ! Mais un sujet rend encore ces voisins irréconciliables : le foot !Roberta vous dit tout sur les italiennes, les apéros, la drague, le vocabulaire… D’un côté, le raffinement et les subtilités françaises, de l’autre la Dolce Vita et le tempérament volcanique des transalpins. Un regard authentique qui fourmille d’anecdotes savoureuses et qui permet d’en apprendre plus sur les deux pays… In fine, un incroyable voyage interculturel par la plus italienne des Parisiennes ! A Savoir :Spectacle en français avec accent italien ! Auteur : Roberta CecchinGenre : One Woman ShowType de public : tout publicArtiste(s) : Roberta CecchinMetteur en scène : Christophe AverlanDurée du spectacle : 1h Una Roberta a Parigi Una Roberta a Parigi

LA DIVINE COMEDIE – SALLE 2 PARIS 2 rue Saulnier Paris

