#SansÉthique, l’Hypnose en Impro – La Divine Comédie, Paris LA DIVINE COMEDIE – SALLE 2, 10 novembre 2023, PARIS.

#SansÉthique, l’Hypnose en Impro – La Divine Comédie, Paris LA DIVINE COMEDIE – SALLE 2. Un spectacle à la date du 2023-11-10 à 21:00 (2023-11-10 au ). Tarif : 25.2 à 25.2 euros.

Bracco Productions présente ce spectacle. #SansÉthique Deux hypnos, un public, vos limites ! Un spectacle d’impro inédit ! Un show totalement interactif entre le public, les hypnotiseurs et le régisseur. Des papiers sont distribués aux spectateurs au début du show.Le public écrit ses idées, les hypnos en choisissent une au hasard (ex. saut en parachute). Le public fait un décompte de dix secondes.À chaque papier sélectionné et pendant 1h20, les deux hypnotiseurs se concertent (technique, lumière, musique) pour faire vivre une expérience unique et inédite aux spectateurs.ENJOY ! Un spectacle écrit par BRACCO, avec BRACCO et Baptiste Artigaud. Lumière: Thomas Rizzotti. BRACCO BRACCO

LA DIVINE COMEDIE – SALLE 2 PARIS 2 rue Saulnier Paris

