Le Cabaret de la Méduse – La Divine Comédie, Paris LA DIVINE COMEDIE – SALLE 1, 7 décembre 2023, PARIS.

Le Cabaret de la Méduse – La Divine Comédie, Paris LA DIVINE COMEDIE – SALLE 1. Un spectacle à la date du 2023-12-07 à 21:15 (2023-12-07 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Le Burlesque Klub présente Cabaret Burlesque——————–LE CABARET DE LA MÉDUSEUn Cabaret burlesque aux frontières de l’imagination, à la découverte d’abysses sensuelles peuplées de créatures aussi loufoques que séductrices…. Dans le cadre des Divins Jeudis, La Divine Comédie vous propose chaque jeudi un cabaret burlesque différent! Le premier jeudi de chaque mois, le Burlesque Klub présente “Le Cabaret de la Méduse”: une expédition aux confins de la créativité, à la découverte de l’étonnante diversité de l’art du Burlesque. Et si l’effeuillage était matière à raconter les plus belles histoires? C’est ce que l’équipe du Cabaret Burlesque de Valentina del Pearls vous propose dans ce conte burlesco-erotico-absurdo-aquatique. La joyeuse équipe s’inspire des Voyages Extraordinaires de Jules Verne et propose une aventure esthétique et presque cinématographique entre l’univers de Méliès et les films de série B. Vous y retrouverez tout ce qui a fait la renommée du Cabaret Burlesque; des costumes somptueux, de la poésie, de l’humour, de la coquinerie et des personnalités fortes jouant de leurs formes avec glamour et second degré. Découvrez aussi les autres spectacles des Divins jeudis: Le Cabaret du Fruit Défendu, 8 Hommes et Sucre d’Orge vous montre son Luth! Direction artistique: Valentina Del PearlsArtistes: les artistes du Cabaret Burlesque en rotation Découvrez aussi les autres spectacles des Divins jeudis: Le Cabaret de la Méduse, Le Cabaret du Fruit Défendu et 8 Hommes. Informations pratiques :Fermeture des portes à 20h30 Le Cabaret des Divins Jeudis Le Cabaret des Divins Jeudis

Votre billet est ici

LA DIVINE COMEDIE – SALLE 1 PARIS 2 rue Saulnier Paris

22.0

EUR22.0.

Votre billet est ici