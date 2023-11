Eva s’Effeuille – La Divine Comédie, Paris LA DIVINE COMEDIE – SALLE 1, 30 novembre 2023, PARIS.

Eva s’Effeuille – La Divine Comédie, Paris LA DIVINE COMEDIE – SALLE 1. Un spectacle à la date du 2023-11-30 à 21:15 (2023-11-30 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Le Burlesque Klub présente Cabaret Burlesque——————–EVA S’EFFEUILLELe seule-en-scène haut en couleur d’une effeuilleuse burlesque qui dévoile tout: ses origines, ses confidences, ses aventures… Une vraie mise à nu! Dans le cadre des Divins Jeudis, La Divine Comédie vous propose chaque jeudi un cabaret burlesque différent! Le 30 novembre, le Burlesque Klub présente “Eva s’effeuille”, le premier seule-en-scène d’Eva la Vamp! Comment se trouver soi sans tricher? Eva La Vamp est effeuilleuse burlesque. Mais que montre-t-on vraiment de soi en s’effeuillant? Personnage singulier qui a longtemps dû jongler entre ses origines, sa culture, son métier, sa spiritualité et tous les clichés qui vont avec, elle a décidé de raconter comment elle a su transcender ses différences pour en faire des atouts précieux. Eva se sert de ses personnages de scène hauts en couleur pour évoquer ses expériences personnelles et les rencontres qui changèrent sa manière de vivre et de penser. Entre textes et tableaux dansés, elle vous plonge dans un univers piquant, loufoque et féerique tout en donnant à réfléchir à soi et à sa propre vision du monde. Direction artistique: Eva La VampArtistes: Eva La Vamp Découvrez aussi les autres spectacles des Divins jeudis: Le Cabaret de la Méduse, Le Cabaret du Fruit Défendu, Sucre d’Orge vous montre son Luth et 8 Hommes. Eva la vamp, Le Cabaret des Divins Jeudis Eva la vamp, Le Cabaret des Divins Jeudis

Votre billet est ici

LA DIVINE COMEDIE – SALLE 1 PARIS 2 rue Saulnier Paris

22.0

EUR22.0.

