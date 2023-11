Le Concierge – La Divine Comédie, Paris Phillipe Yacoub Mylène Larchevêque LA DIVINE COMEDIE – SALLE 1, 12 novembre 2023, PARIS.

Quiproquos dans la Copro ! Chassés croisés des habitants d’une copropriété sous le regard malicieux du concierge… Dans cette comédie pleine de rebondissements et de moments hilarants, on assiste à la confrontation entre différentes générations, aux émotions en devenir et aux querelles entre des personnalités qui coexistent à quelques mètres les unes des autres. L’arrivée d’un nouveau locataire peut-elle bouleverser le quotidien de toute une copropriété? Antoine, le concierge, doit faire face à tout ce petit monde 24h sur 24, aidant chacun dans ses affaires quotidiennes et dans ses délires, faisant toujours bonne figure. Ecrit et Mise en scène par Roberto Oliviero Distribution : Philippe Yacoub, Mylène Larchevèque, Ronan Bouvet, Valentine Allard, Melvin Paillard, Alyne Fernandes D., Olivier Vallas Le Concierge

