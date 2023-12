SUM 41 PARIS LA DEFENSE ARENA Nanterre, 23 novembre 2024, Nanterre.

Mise en vente générale : mercredi 28 juin 2023 à 12h41.Le nombre de place est limité à 8 par commande.Skumfucks, soyez prêts pour l’ultime concert européen de la tournée d’adieu When The Sum Sets de Sum 41 en France samedi 23 novembre 2024 à Paris La Défense Arena ! A cette occasion, le groupe vous a préparé une prévente exceptionnelle : lundi 26 juin à 16h41, 4141 places en debout seront mises en vente au prix de 41€ pour seulement 41h ! Vous aurez donc jusqu’au mercredi 28 juin 9h41 pour prendre vos places à ce tarif. Ensuite, la mise en vente générale aura lieu mercredi 28 juin à 12h41.Après plus de 27 ans d’existence et des tubes comme In Too Deep, Fat Lip, ou encore Still Waiting, les Canadiens de Sum 41 ont récemment annoncé mettre un terme à leur carrière. Si le groupe a créé la surprise avec cette déclaration, Deryck Whibley et sa bande n’en ont pas tout à fait fini puisqu’ils sortiront prochainement un nouvel et dernier album intitulé Heaven :x Hell. Ils effectueront aussi un dernier tour de piste pour remercier leurs fans comme il se doit avec une tournée mondiale en 2024. When The Sum Sets passera évidemment par la France et cerise sur le gâteau, la date prévue samedi 23 novembre 2024 à Paris La Défense Arena sera la toute dernière date en Europe. Le groupe qui a bercé toute une génération promet déjà un concert d’anthologie et un final grandiose ! Après, il sera trop tard pour les voir sur scène : c’est maintenant ou jamais…

Tarif : 46.60 – 78.50 euros.

Début : 2024-11-23 à 19:41

PARIS LA DEFENSE ARENA LES JARDINS DE L’ARCHE 92000 Nanterre