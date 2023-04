Go entrepreneurs Paris La Défense Arena Nanterre Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Nanterre

Go entrepreneurs Paris La Défense Arena, 5 avril 2023, Nanterre. Go entrepreneurs 5 et 6 avril Paris La Défense Arena Entrée libre sur inscription La douane sera présente au salon Go entrepreneurs les 5 et 6 avril prochains.

Venez-nous retrouvez au stand C03 avec l’ensemble du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.

Le 6 avril à 10h50, assistez à notre atelier « Importer/Exporter » animé par Hervé Brouillard, responsable de la plateforme de renseignement aux usagers Info Douane Service. Il répondra à toutes vos questions sur les démarches et la réglementation douanières. Paris La Défense Arena 8 Rue des Sorins, 92000 Nanterre Nanterre 92000 Quartier du Parc Nord Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://event.go-entrepreneurs.com/2023 »}] Paris La Défense Arena Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-05T08:30:00+02:00 – 2023-04-05T18:30:00+02:00

2023-04-06T08:30:00+02:00 – 2023-04-06T17:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Nanterre Autres Lieu Paris La Défense Arena Adresse 8 Rue des Sorins, 92000 Nanterre Ville Nanterre Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Paris La Défense Arena Nanterre

Paris La Défense Arena Nanterre Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nanterre/

Go entrepreneurs Paris La Défense Arena 2023-04-05 was last modified: by Go entrepreneurs Paris La Défense Arena Paris La Défense Arena 5 avril 2023 Nanterre PARIS LA DEFENSE ARENA Nanterre

Nanterre Hauts-de-Seine