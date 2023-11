Mouse DTC + La Jaillance LA DAME DE CANTON, 18 janvier 2024, PARIS.

Mouse DTC + La Jaillance LA DAME DE CANTON. Un spectacle à la date du 2024-01-18 à 20:30 (2024-01-18 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

PLATESV-R-2023-001515 et PLATESV-R-202 MOUSE DTC Tu cherches du nouveau pour ta playlist « douche matinale » ? T'as mal aux dents ? Tu viens de te faire larguer ? MOUSE DTC sort son 3ème album « Attrapez-nous ». Ce n'est pas parce qu'ils courent plus vite qu'ils lui ont donné ce nom-là. Bien au contraire, ils ont pris leur temps. Ils y parlent de diurétique, de l'éternel combat entre le jour et la nuit, mais aussi d'ennui, de tolérance, de féminisme et d'amour. Duo détonnant et électrique, MOUSE DTC accouche d'un éventail de chansons électro roll et antidépressives à déguster debout et sans complexe. Une giclée de fantaisies et une grosse louche de riffs, qu'ils qualifient de « variété alternative » et qui n'attend que d'être consommée. La souris aux pattes griffues gratte le vernis de la bienséance. LA JAILLANCE D'abord chanteuse de soul jazz, Claire s'initie au djing il y a un peu moins de 2 ans ! Elle puise dans ses influences le groove qu'elle veut insuffler dans ses sets : soul, funk, disco jusqu'à la house ! Son pseudo elle le tient d'une volonté certaine à toujours tenir les gens en haleine : La Jaillance ! Qui vient du verbe « enjailler » pour dire qu'on s'amuse ! Vous l'aurez compris, la Jaillance c'est du kick, du rythme, de la voix suave et entrainante, et de la basse qui nous tient jusqu'au bout de la night ! Située à Paris, elle s'est déjà produit au 6b, à la Boule Noire, au Mistinguett, au Kick Bar, Mezzanine, au club 211… en before ou after, elle s'adapte au format !Heureuse gagnante du tremplin RIFFX pour la Seine Musicale à Paris en juillet 2023, elle cloture la saison de La Chaloupe sur un w-e en juillet.

Votre billet est ici

LA DAME DE CANTON PARIS PORT DE LA GARE, FACE BNF Paris

12.0

EUR12.0.

