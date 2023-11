Veys + Neap LA DAME DE CANTON, 30 novembre 2023, PARIS.

Veys + Neap LA DAME DE CANTON. Un spectacle à la date du 2023-11-30 à 20:30 (2023-11-30 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

VEYS Veys est un groupe indépendant basé à Paris, depuis 2021. Biberonné à la nouvelle vague rock des années 2000 portée par des groupes comme Arctic Monkeys, the Strokes, Dead Weather ou les Black Keys, ainsi qu’aux sacro-saints Beatles et Black Sabbath, ils réussissent à réunir ces recettes mythiques dans un florilège de la cuisine rock. Leur écriture accrocheuse, naviguant entre les profonds désagréments émotionnels et des paroles aux thèmes légers, rencontre un son rock & roll, doux et heavy à la fois. Galvanisés par les confinements successifs, ils composent leurs premières chansons en moins d’un an. En résulte un EP en septembre 2022 suivi d’une série de concerts très attendus. Travaillant actuellement sur leur premier album, le labeur de Veys est une soupe aigre-douce que vous ne vous lasserez pas de siroter. Surveillez-les attentivement.

Votre billet est ici

LA DAME DE CANTON PARIS PORT DE LA GARE, FACE BNF Paris

12.0

EUR12.0.

Votre billet est ici