Manu Dyens Release Party » Insomnies » LA DAME DE CANTON, 17 novembre 2023, PARIS.

Manu Dyens Release Party » Insomnies » LA DAME DE CANTON. Un spectacle à la date du 2023-11-17 à 20:30 (2023-11-17 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

PLATESV-R-2023-001515 et PLATESV-R-202 INSOMNIES – SUBLIMER LE RÉEL Manu Dyens clame les mots de son EP comme un cri venu du coeur. Pour les textes, il s’est rapproché d’Ivan Joseph, auteur avec qui il avait déjà collaboré sur son deuxième album, « Coeur de cible ». Comme à son habitude, Manu Dyens s’entoure d’un cercle de proches bienveillants. Ainsi, il invite sa soeur Yael Dyens ou encore son cousin Benson à poser leurs voix sur ses morceaux. Participent aussi à la réalisation de ce projet Jonathan Leurquin (photos), Nicolas Ballario (mix et mastering), et Jean-Paul Gonnod (conseil artistique).

LA DAME DE CANTON PARIS PORT DE LA GARE, FACE BNF Paris

