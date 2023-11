Sur le Fil d’Ariane – A Paris LA COMEDIE ST-MICHEL – PETITE SALLE, 24 décembre 2023, PARIS.

Sur le Fil d’Ariane – A Paris LA COMEDIE ST-MICHEL – PETITE SALLE. Un spectacle à la date du 2023-12-24 à 16:30 (2023-11-19 au ). Tarif : 16.0 à 16.0 euros.

Accompagné de son araignée violoniste, le conteur guitariste mène sa barque jusqu’à Paris où ils explorent les rues et chansons françaises à la recherche de leur amie l’abeille. Arrivée à Paris, Ariane, la petite araignée violoniste, rencontre une abeille très occupée qui disparaît à peine arrivée. Touchée par ce petit animal à six pattes, Ariane part à sa recherche dans les rues de la ville de l’amour. Sa quête sera parsemée de rencontres parfois amicales, parfois dangereuses… Le conteur guitariste, accompagné de l’araignée violoniste, séduira vos oreilles par ses compositions et chansons typiquement parisiennes. Une belle façon de redécouvrir Paris à travers le regard d’une araignée qui vient questionner d’étranges coutumes humaines. En effet, pourquoi les humains brûlent-ils des pneus ? Conte initiatique musical, Sur le fil d’Ariane à Paris qui succède Sur le fil d’Ariane, le départ séduira petits et grands à partir de 3 ans. Venez résoudre les nombreuses énigmes de ce spectacle interactif et repartez des mélodies plein la tête et une histoire émouvante en souvenir. Sur le Fil d’Ariane – A Paris

LA COMEDIE ST-MICHEL – PETITE SALLE PARIS 95 BOULEVARD SAINT-MICHEL Paris

