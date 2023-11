Cache-Cache Nerveux LA COMEDIE ST-MICHEL – PETITE SALLE Catégorie d’Évènement: Paris Cache-Cache Nerveux LA COMEDIE ST-MICHEL – PETITE SALLE, 2 décembre 2023, PARIS. Cache-Cache Nerveux LA COMEDIE ST-MICHEL – PETITE SALLE. Un spectacle à la date du 2023-12-02 à 21:30 (2023-11-11 au ). Tarif : 28.6 à 28.6 euros. Prenez un tiers de flic ripoux, un tiers de cousin à l’Ouest, un tiers de blonde ruskof. Agitez-le tout. Vous allez déguster. Un dimanche matin, Franck, inspecteur des stups, rend visite à son cousin Bruno – un neuneu de compète – afin de s’épancher sur ses difficultés conjugales. En passant, il vient récupérer une enveloppe que son supérieur lui a confiée. Mais la présence d’une mystérieuse touriste « Ingouche » va bouleverser ses plans. Alors, le jeu de cache-cache va devenir vraiment… nerveux… Un imbroglio détonnant sur fond d’intrigue policière, une comédie débridée, déjantée et absurde ! Cache-Cache Nerveux Votre billet est ici LA COMEDIE ST-MICHEL – PETITE SALLE PARIS 95 BOULEVARD SAINT-MICHEL Paris 28.6

