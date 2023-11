Psychosis 4.48 LA COMEDIE ST-MICHEL – PETITE SALLE, 30 novembre 2023, PARIS.

Psychosis 4.48 LA COMEDIE ST-MICHEL – PETITE SALLE. Un spectacle à la date du 2023-11-30 à 21:30 (2023-11-09 au ). Tarif : 28.6 à 28.6 euros.

Un spectacle aussi puissant que dérangeant, inspiré de la pièce Psychosis 4.48 de Sarah Kane, qui invite le spectateur à la réflexion sur la banalisation de l’anormal. Différents fragments de la nuit d’une jeune femme avant son suicide. Tout au long de la pièce, le personnage principal tente d’écrire sur son expérience de la maladie afin de s’aider elle-même, et d’en présenter la brutalité au monde. Une véritable lutte intérieure entre la recherche d’un sens à la vie et les sentiments constants et inéluctables de dépression qui s’annoncent. Aujourd’hui, de plus en plus de jeunes tendent à romancer troubles psychologiques et dépression par désir d’attention ou pour devenir l’un de leurs modèles. Certains ont tendance à croire que les TOC, la dépression, etc. sont « cool » et qu’ils peuvent faire ressortir l’identité authentique d’un individu. A travers le texte poétique de S. Kane, Psychosis traite de ce phénomène de la dépression, et plus largement de la normalisation des aspects anormaux de la vie d’aujourd’hui, ainsi que des problèmes sociaux plus profonds qui en découlent. Sarah Kane Sarah Kane

Votre billet est ici

LA COMEDIE ST-MICHEL – PETITE SALLE PARIS 95 BOULEVARD SAINT-MICHEL Paris

28.6

EUR28.6.

