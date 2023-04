Magicien c’est pas Sorcier LA COMEDIE ST-MICHEL – PETITE SALLE, 26 avril 2023, PARIS.

Magicien c’est pas Sorcier LA COMEDIE ST-MICHEL – PETITE SALLE. Un spectacle à la date du 2023-04-26 à 15:15 (2023-04-26 au ). Tarif : 16.0 à 16.0 euros.

Entrez dans l’univers magique de Zing-Zing le clown, et venez l’aider à devenir un grand magicien ! Qui n’a jamais rêvé de faire de la magie ? Zing-Zing va se transformer en magicien au travers de tours facétieux, drôles et poétiques, et grâce à la grande magie des enfants. Un spectacle interactif dès 3 ans et pour toute la famille, plein de numéros drôles et poétiques, qui transporteront petits et grands dans un univers clownesque et magique !

LA COMEDIE ST-MICHEL – PETITE SALLE PARIS 95 BOULEVARD SAINT-MICHEL Paris

