Trouver Sa Place LA COMEDIE ST-MICHEL – GRANDE SALLE, 12 novembre 2023, PARIS.

Trouver Sa Place LA COMEDIE ST-MICHEL – GRANDE SALLE. Un spectacle à la date du 2023-11-12 à 14:00 (2023-11-08 au ). Tarif : 16.0 à 20.0 euros.

« Maman, moi aussi je veux aider les habitants de la forêt ». À ces mots, Petit Loup prend son courage à deux mains et fonce à travers la forêt… mais attention, il va bientôt être 17h ! Dans une forêt enchantée, venez découvrir l’histoire de Petit Loup. Sa maman tricote pour les habitants, les nains construisent les maisons, les souris organisent la forêt, le lapin transmet les nouvelles et Madame Cochon danse et chante avec toute son âme d’artiste. Tout le monde est heureux et a trouvé sa place dans la forêt ! Tout le monde ? Et non … Petit Loup, lui, se cherche encore. Avec un coeur généreux et les yeux débordant de curiosité, Petit Loup parcourt la forêt afin de découvrir son talent ! Mais attention… il arrive à 17h ! Un spectacle interactif qui va ravir petits et grands. Amené avec beaucoup d’humour, venez rire à la rencontre de ces personnages extraordinaires ! Trouver Sa Place

Votre billet est ici

LA COMEDIE ST-MICHEL – GRANDE SALLE PARIS 95 BOULEVARD SAINT-MICHEL Paris

16.0

EUR16.0.

Votre billet est ici