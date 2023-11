Destination Tango – La Comédie Bastille, Paris LA COMEDIE BASTILLE, 19 novembre 2023, PARIS.

Destination Tango – La Comédie Bastille, Paris LA COMEDIE BASTILLE. Un spectacle à la date du 2023-11-19 à 19:30 (2023-11-12 au ). Tarif : 31.7 à 42.7 euros.

CIBYL PRODUCTIONS (LIC.L-R-22-83-85) PRESENTE Destination TangoAccroche : Cet ensemble de musiciens et danseurs reviennent avec un superbe spectacle hommage à Astor Piazolla, figure emblématique du tango. Descriptif : Avec son Nuevo Tango, inspiré du tango traditionnel de son pays d’origine, il révolutionne le genre en intégrant des harmonies très contemporaines, une rythmique soutenue et de séduisantes inventions dans l’écriture. Le temps s’arrête mais pas le tempo !Musiques Gilberto Pereyra, Solenne Bort, Yaël Mariotte, Richard Basnier Danses Carolina Giannini et Diego Ocampo Aznarez ou Marie Babey et Christophe Segura Représentations Dimanche 19h30 Durée 1h10Théâtre, Danse, ConcertTout public N° téléphone accès PMR : 0148075207 Destination Tango Destination Tango

LA COMEDIE BASTILLE PARIS 5, rue Nicolas Appert Paris

