Les Téméraires – La Comédie Bastille, Paris LA COMEDIE BASTILLE, 12 novembre 2023, PARIS.

Les Téméraires – La Comédie Bastille, Paris LA COMEDIE BASTILLE. Un spectacle à la date du 2023-11-12 à 17:00. Tarif : 31.7 à 42.7 euros.

CIBYL PRODUCTIONS (LIC.L-R-22-8384) PRESENTE LES TÉMÉRAIRESZOLA et MELIES au cœur de l’Affaire Dreyfus 1894, l’Affaire Dreyfus divise la France. Un Capitaine est accusé d’espionnage et déclaré coupable. En plein succès littéraire et contre l’avis de son éditeur, Zola enquête sur le cas Dreyfus. Depuis son studio de cinéma, Méliès, lui, s’engage à dénoncer un mensonge d’Etat. Malgré les menaces et soutenus par leur femme, l’un écrit l’article le plus connu de l’histoire, l’autre réalise le premier film censuré au monde. Fausses rumeurs et antisémitisme n’arrêtent pas ces Téméraires, qui, armés de leur courage et d’un sens du devoir hors du commun font éclater la vérité. 7 comédiens interprètent 30 personnages et amènent du rire au milieu de la haine. L’Histoire est en marche, rien ne l’arrêtera plus. De Julien Delpech et Alexandre Foulon, mise en scène Charlotte Matzneff, assistante mise en scène Manoulia Jeanne, musique Mehdi Bourayou, scénographie Antoine Milian, lumières Moïse Hill, costumes Corinne Rossi Avec Arnaud Allain, Stéphane Dauch, Armance Galpin, Romain Lagarde, Barbara Lamballais, Sandrine Seubille et Thibault SommainThéâtre contemporainTout publicDurée : 1h30Accès PMR : 01 48 07 52 07 Les Téméraires Les Téméraires

LA COMEDIE BASTILLE PARIS 5, rue Nicolas Appert Paris

31.7

EUR31.7.

