Et Pendant ce Temps Simone Veille ! – La Comédie Bastille, Paris LA COMEDIE BASTILLE, 9 novembre 2023, PARIS.

CIBYL PRODUCTIONS (LIC.L-R-22-8384) PRESENTE Et pendant ce temps Simone veille ! Chansons: Trinidad Mise en scène: Gil Galliot Interprètes: Agnès Bove – Dalia Bonnet – Anne Barbier – Bénédicte Charton – Juliette Croizat – Emmanuelle Fernandez – Nelly Holson – Anne Le Coutour – Morgane Lombard – Sonia Morgavi – Trinidad Auteurs: Trinidad, Corinne Berron, Bonbon, Hélène Serres et Vanina Sicurani Direction musicale: Pascal Lafa / Scénographie: Jean-Yves Perruchon / Costumes: Sarah Colas Genre : Théâtre contemporain / ComédieDurée : 1h20 Résumé :Quatre générations de femmes se succèdent dans ce voyage dans le temps qui s’étend de la lutte pour l’avortement à la procréation médicalement assistée. Ponctué par les interventions d’une fantasque et grinçante Simone qui veille à nous rappeler les dates importantes, nous (re)découvrons cette quête d’une égalité hommes / femmes qui s’est faite à force de combats, de désirs et de doutes. 60 ans de féminisme revisité avec beaucoup humour ! Et Pendant ce Temps Simone Veille Et Pendant ce Temps Simone Veille

LA COMEDIE BASTILLE PARIS 5, rue Nicolas Appert Paris

