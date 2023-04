Le Malade Imaginaire en La Majeur – Comédie Bastille, Paris LA COMEDIE BASTILLE, 15 avril 2023, PARIS.

Le Malade Imaginaire en La Majeur – Comédie Bastille, Paris LA COMEDIE BASTILLE. Un spectacle à la date du 2023-04-15 à 15:00 (2023-04-15 au ). Tarif : 38.3 à 38.3 euros.

CIBYL PRODUCTIONS (LIC.1-1115223 / 2-1115224) PRESENTE LE MALADE IMAGINAIRE EN LA MAJEURAdaptation et mise en scène Raphaël Callandreau avec Raphaël Callandreau ou Simon Froget-Legendre, Cécile Dumoutier, Marion Peronnet, Arnaud SchmittL’adaptation musicale du chef d’oeuvre de Molière.Argan est persuadé d’être l’homme le plus malade du monde. Afin de s’assurer un secours quotidien et durable, il a décidé de marier sa fille à un médecin.Mais celle-ci ne compte pas se laisser faire…On swingue, on chante, on se dispute, on tousse, on rit mais surtout, comme dans toutes les comédies du grand Molière : on s’aime !Quatre artistes pour dix rôles, un malade imaginaire mais des enjeux bien réels, des mélodies entraînantes accompagnées au piano pour une adaptation légère et inattendue.N° téléphone accès PMR : 0148075207 Le Malade Imaginaire en La Majeur Le Malade Imaginaire en La Majeur

LA COMEDIE BASTILLE PARIS 5, rue Nicolas Appert Paris

