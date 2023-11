Capharnaum LA CITÉ UNIVERSITAIRE, 26 avril 2024, PARIS.

Capharnaum LA CITÉ UNIVERSITAIRE. Un spectacle à la date du 2024-04-26 à 19:00 (2024-04-25 au ). Tarif : 26.4 à 26.4 euros.

THEATRE DE LA CITE INTERNATIONALE présente Au-delà de cette limite, votre ticket n’est plus valable… Que se passe-t-il quand vient la fin ? Quand la mort est là, que les souvenirs défilent ? Que reste-t-il d’une vie qui se dérobe et s’abolit ? Nourri de témoignages d’EMI (expérience de mort imminente), Valérian Guillaume laisse libre cours aux mots et aux affects, dans un flux verbal puissant. Discours proféré et texte projeté jaillissent côte à côte, se croisent, se contredisent, se fécondent l’un l’autre. Une grande récapitulation, intense et chaotique, tente de donner corps à ce qui s’efface. La remémoration tourne à l’opération de sauvetage, presque à la transe. Musique, objets, mouvements du corps et de la lumière accompagnent cette litanie du dernier instant où passé et présent se rejoignent, où les vivants et les morts dialoguent. Guillaume Valerian Guillaume Valerian

LA CITÉ UNIVERSITAIRE PARIS 17, boulevard Jourdan Paris

