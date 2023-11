Contes d’Etat LA CITÉ UNIVERSITAIRE, 7 mars 2024, PARIS.

Contes d’Etat LA CITÉ UNIVERSITAIRE. Un spectacle à la date du 2024-03-07 à 19:00 (2024-02-29 au ). Tarif : 26.4 à 26.4 euros.

THEATRE DE LA CITE INTERNATIONALE présente Gratuit pour les moins de 5 an(s) Que faut-il pour que l’Ordre tienne et se perpétue ? La force. La loi. Et les mots. L’un étayant, cimentant, masquant l’autre. Vieille machinerie toujours renouvelée : d’un côté, les gardes ; de l’autre, les mots pipés, les contes à dormir debout. Prendre le pas des raisonnements rythmés de l’avocat Raphaël Kempf et de l’écrivaine Sandra Lucbert offre de nouvelles voies à la magie théâtrale, toujours propre à révéler par le biais du sensible ce qui est masqué. La place des corps dans un espace donné, celle des voix, la précision qui sied pour dévoiler ces personnages réels qui rabâchent les codes et les contes qui nous verrouillent. Une forme en contre-conte pour mieux révéler la domination dans ses œuvres et dans ses mythes. Exposer et disséquer cette violence que l’on dit légitime. Et détricoter, avec une belle énergie, les mailles du filet qui nous enserre. Contes d’Etat

Votre billet est ici

LA CITÉ UNIVERSITAIRE PARIS 17, boulevard Jourdan Paris

26.4

EUR26.4.

