La Brande LA CITÉ UNIVERSITAIRE, 25 janvier 2024, PARIS.

La Brande LA CITÉ UNIVERSITAIRE. Un spectacle à la date du 2024-01-25 à 19:00 (2024-01-23 au ). Tarif : 26.4 à 26.4 euros.

THEATRE DE LA CITE INTERNATIONALE présente Au mitan du siècle dernier, quelques psychiatres éclairés et indociles cherchèrent à redéfinir leur discipline. En tâtonnant, ils inventèrent de nouveaux lieux, en rupture avec le vieux modèle asilaire. Ainsi, cette clinique, un peu à l’écart, mais ouverte sur le monde. Soignants et soignés y préparent la kermesse estivale, et répètent Comme il vous plaira de Shakespeare. Ça remue, ça parle, ça délire. Chacun apporte son histoire, son monde. On s’accorde et on se désaccorde. On met les errances en commun. Après un spectacle remarqué autour de La Misère du monde de Pierre Bourdieu, Alice Vannier et sa compagnie se penchent sur l’aventure de la psychothérapie institutionnelle. Manière d’interroger les rapports entre les fous et les sensés (ou les normopathes), ainsi que notre façon d’endosser des rôles, au théâtre ou dans la vie. Mais aussi de demander : où sont passées les utopies de naguère ? Alice Vannier Alice Vannier

Votre billet est ici

LA CITÉ UNIVERSITAIRE PARIS 17, boulevard Jourdan Paris

26.4

EUR26.4.

Votre billet est ici