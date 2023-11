Richard dans les Etoiles LA CITÉ UNIVERSITAIRE Catégorie d’Évènement: Paris Richard dans les Etoiles LA CITÉ UNIVERSITAIRE, 7 décembre 2023, PARIS. Richard dans les Etoiles LA CITÉ UNIVERSITAIRE. Un spectacle à la date du 2023-12-07 à 19:00 (2023-12-04 au ). Tarif : 26.4 à 26.4 euros. THEATRE DE LA CITE INTERNATIONALE présente Loïc tient une baraque à frites, près d’un rond-point, dans une périphérie urbaine anonyme. Comme son père avant lui. Il s’y connaît, il sait y faire. Il a ses habitués, ses adeptes. Qui défilent. Fidèles, dévots même, ils viennent chercher auprès de lui leur frite de chaque jour. Il a ses repères, son royaume. Minuscule, certes. Mais royaume quand même. Un jour, pourtant, Loïc s’arrête, Loïc s’absente. Se rêve en chanteur à succès, star parmi les stars. Loïc casse la baraque. Saute du tapis roulant qui l’emportait. Devient Richard. Adieu, la frite. L’office est fini. Ite, missa est. Qu’advient-il quand on se retire du jeu ? Quand on rompt le rite quotidien ? Avec ses complices, Valérian Guillaume fait l’histoire d’un court-circuit, d’une sortie de piste qui questionne, par contrecoup, le cours « normal » des choses. Richard dans les Etoiles Votre billet est ici LA CITÉ UNIVERSITAIRE PARIS 17, boulevard Jourdan Paris 26.4

EUR26.4. Votre billet est ici Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu LA CITÉ UNIVERSITAIRE Adresse 17, boulevard Jourdan Ville PARIS Departement Paris Lieu Ville LA CITÉ UNIVERSITAIRE latitude longitude 48.819920875408414;2.338645034314215

LA CITÉ UNIVERSITAIRE PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/