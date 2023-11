Violence Forest LA CITÉ UNIVERSITAIRE, 25 novembre 2023, PARIS.

THEATRE DE LA CITE INTERNATIONALE présente Gratuit pour les moins de 5 an(s) Dans Pastorale américaine (1997), Philip Roth évoque la faillite du rêve américain à travers le portrait d’un père qui cherche sa fille, la jeune Merry Levov, passée de la révolte contre l’american way of life à l’action terroriste. Nina Negri se saisit de ce personnage en fuite, et dans le creux du roman américain, elle invite d’autres voix pour aborder la question de la violence au féminin. Dans quelles blessures, dans quels refus la révolte prend-elle sa source ? Comment, et quand se décide le passage à l’acte ? Aux prises avec les questions les plus brûlantes du présent (la riposte féministe, la radicalité écologique), le spectacle s’ancre dans les profondeurs d’une forêt, tantôt refuge, tantôt abysse, grâce au décor mouvant de la plasticienne Eva Jospin. Au milieu de cet épais taillis végétal et mental, la transformation de Merry prend l’envergure d’une possible libération. Violence Forest

LA CITÉ UNIVERSITAIRE PARIS 17, boulevard Jourdan Paris

