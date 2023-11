Féfé LA CIGALE, 30 mai 2024, PARIS.

Féfé LA CIGALE. Un spectacle à la date du 2024-05-30 à 19:30. Tarif : 34.9 euros.

BLEU CITRON (lic. 2-2022-006186 / 3-2022-006187) présente ce concert Il y a vingt ans, Féfé se faisait connaitre au sein du Saïan Supa Crew grâce au succès fulgurant du single Angela, extrait du premier album KLR (1999). Drôle, percutant, avec juste ce qu’il faut de libertin et aussi hétéroclite qu’inventif musicalement, ce groupe solaire a su projeter sur les ondes et à l’écran l’image d’un pays diversifié et bien dans sa peau. Après leur séparation en 2008, Féfé publie son premier album solo Jeune à la retraite, sortie en 2009 et certifié disque d’or. Il retrouve alors la scène sur laquelle il s’était fait tant remarquer avec son ancien groupe. Là encore c’est un succès, il est programmé dans tous les plus grands festivals et emporte l’adhésion du public. Il enchaîne ensuite de très nombreuses collaborations, notamment avec K’Naan pour la version française de Wavin’ Flag, l’hymne officiel Coca-Cola de la coupe du monde de football publié en mai 2010. Il sort ensuite deux autres albums solo, Le Charme des premiers jours (2013) et Mauve (2017), sur lequel sur il collabore avec M, Tété, Ayo, Orelsan et Indee Styla. En 2019, il sort l’album 365 jours, en duo avec Leeroy, ex-membre du Saïan Super Crew avec qui il avait continué de collaborer au fur et à mesure des années (notamment sur l’album hommage Fela is the Futur, sorti en 2017). Ils invitent également le trompettiste Ibrahim Maalouf et le chanteur soul californien Aloe Blacc à participer au projet. Aujourd’hui, Féfé se reconcentre sur sa carrière solo et rejoins le label Chapter Two Records de Wagram Stories pour son 4e album solo. Produit par Bastien Doremus (Christine and the Queens, Clara Lucianni) et Lazy Flow (Meryl, les soirées La Créole), avec des feats comme le brillant soulman américain Son Little, l’album en préparation s’annonce déjà être le plus inspiré de sa carrière. Sortie prévue début 2024 ! Féfé Féfé

LA CIGALE PARIS 120, bld Rochechouart Paris

