Noé Preszow LA CIGALE, 3 avril 2024, PARIS.

Noé Preszow LA CIGALE. Un spectacle à la date du 2024-04-03 à 20:00 (2024-04-03 au ). Tarif : 29.7 à 32.0 euros.

ZOUAVE (L-R-21-7316 & L-R-21-7315) PRESENTE CE SPECTACLE Après « A nous » & « Que tout se danse » qui l’ont mené aux Victoire de la Musique (2021); après un premier album qui l’a entrainé sur toutes les scènes de France, de Belgique, de Suisse, et dans les plus grands festivals, le bruxellois Noé Preszow revient avec des nouvelles chansons, aussi fougueuses que sensibles.Cet album, d’une énergie éclatante et authentique, est prévu pour janvier 2024, suivi d’une tournée franco-belge qui fera escale à la Cigale, Paris, le 03 avril 2024 et le 28 mars 2024 au Botanique de Bruxelles.Noé Preszow, jeune Bruxellois de 26 ans, a des racines multiples. Son nom (qui se prononce Prèchof) est polonais tout en étant le nom d’une ville en Slovaquie, mais vient peut-être de Moldavie… Il nous explique aussi qu’outre ses origines grecques, sa grand-mère est née en Palestine. Quant à son prénom, Noé, c’est celui de l’un des plus célèbres prophètes de la Bible, célèbre pour sa traversée des mers… Il l’évoque sur le très dansant Les armes que j’ai. « J’ai les armes que j’ai, l’ivresse des souvenirs, l’ivresse des bords de mer, quand le jour se retire ». Et c’est vrai qu’avec un tel passé il y a de quoi construire toute une mythologie pour âmes romanesques. Pourtant, son album, plein de poésie et d’influences– de Léo Ferré à Daft Punk en passant par Barbara et Renaud- est également très ancré dans notre époque. Musicalement car son phrasé et son sens du rythme souvent pulsionnel évoquent parfois le rap. Noé Preszow s’enflamme lorsqu’il en parle. « Pour moi, IAM c’est de la poésie. MC Solaar ou Kery James aussi. Ce sont des gens qui inventent une langue ». Thématiquement aussi Noé Preszow est bien de son époque. Car dans ses textes, il est aussi bien question des séries télévisées que des gilets jaunes qui l’ont profondément marqué. Noé Preszow Noé Preszow

LA CIGALE PARIS 120, bld Rochechouart Paris

29.7

EUR29.7.

