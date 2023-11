Elodie Da Silva Sur un Malentendu LA CIGALE, 10 mars 2024, PARIS.

Elodie Da Silva Sur un Malentendu LA CIGALE. Un spectacle à la date du 2024-03-10 à 18:00 (2023-11-16 au ). Tarif : 34.0 à 45.0 euros.

LA COMPAGNIE DU CAFE THEATRE (L-R-2022-012782) PRESENTE CE SPECTACLE Elodie Da Silva, reconnue dans le domaine de l’apaisement du beìbeì sous le nom de « Even et moi » a deìcideì de monter sur sceÌne pour vous rencontrer. « Sur un malentendu » sera un eìveÌnement unique et ineìdit. Un moment particulier pour rela?cher la pression, relativiser et rire. Vous allez ressortir de la salle en ayant rechargeì les batteries, sourire aux leÌvres et avec de nouveaux outils concrets aÌ mettre en place avec votre beìbeì. Un eìveÌnement creìeìe pour les mamans, mais aussi pour les papas, grand-parents, futurs parents et professionnels de la petite enfance. Réservations pour les personnes à mobilité réduite: 02 40 89 65 01 Elodie da Silva Elodie da Silva

LA CIGALE PARIS 120, bld Rochechouart Paris

