Artefact PRL présente Piano electronic duo Ouverture des portes: 19h30 début 1ère partie: 20h00 Depuis que leur chanson « Bloodflow » est devenue le leitmotiv du film Hors normes des réalisateurs à succès Éric Toledano et Olivier Nakache, le duo musical germano-suisse Grandbrothers entretient une relation particulière avec la France. Les concerts à guichets fermés à Paris, Bordeaux ou Lyon sont devenus rapidement des moments forts de leurs tournées européennes. Après la sortie en octobre 2023 de la prochaine collaboration avec Toledano et Nakache, Une année difficile, il sera temps en mars 2024 de débuter la première véritable tournée française pour le duo de piano-musique électronique. Lors de neuf dates de concert, les Grandbrothers présenteront également pour la première fois au public français des morceaux de leur album concept « Late Reflections », qu’ils ont composé spécialement pour un concert dans la cathédrale de Cologne et qu’ils ont enregistré durant l’été 2022 dans la gigantesque nef de ce monument appartenant au patrimoine culturel mondial. © W Spectacle Grandbrothers Grandbrothers

LA CIGALE PARIS 120, bld Rochechouart Paris

